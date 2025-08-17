High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे कई फायदे

केले, संतरे और आलू जैसे पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ रक्तचाप कम करने में सहायक होते हैं।

लहसुन में एलिसिन होता है जो धमनियों को चौड़ा करके रक्तचाप कम करता है।

फलियाँ और दालें फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं।

स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी जैसे स्ट्रॉबेरी बेरीज़ में फ्लेवोनॉयड्स होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य में सुधार करते हैं।

नमक का सेवन कम करें और सोडियम कम करने के लिए जड़ी-बूटियों और मसालों का उपयोग बढ़ाएँ

पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं।