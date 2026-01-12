✕
Sanskritij-jaipuria
Jan 12, 2026
Morning Breakfast: मिंटो में होगा तैयार, सुबह की भागदौड़ में ये चीजें करें ट्राय
प्रोटीन युक्त भोजन से दिन की अच्छी शुरुआत करें. ये शरीर को स्वस्थ और एनर्जेटिक रखेगा.
प्रोटीन से करें स्मार्ट शुरुआत
इडली–सांभर कॉम्बो का नाश्ता जो प्रोबायोटिक्स और एनर्जी से भरपूर है. सुबह इसका सेवन करने से शरीर में एवर्जी रहती है.
इडली–सांभर कॉम्बो
मूंग दाल में कई तत्व होते है. इससे बने चिल्ले का सेवन करने से शरीर को अच्छा प्रोटीन मिलता है.
मूंग दाल चिल्ला
पोहा एक हल्का और शानदार नाश्ता है. कई तरह की सब्जियों से बना हुआ पोहा शरीर को स्वस्थ रखता है.
पोहा
सुबह के समय में आप चाहें तो ढोकले का सेवन भी कर सकते हैं. ढोकला भाप में पकता है और ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है.
ढोकला डिलाइट
सुबह-सुबह भूने चने से बने पराठे का सेवन भी शरीर को स्वस्थ बनाता है.
सत्तू पराठा पावर
सब्जियों और मसालों से भरपूर पौष्टिक ओट्स एक अच्छा नाश्ता है और इसे बनाने में टाइम भी नहीं लगता है.
मसाला ओट्स ट्विस्ट
