सावधान! आपकी खाने की प्लेट में छुपा है सच, जो दिखे शाकाहारी वो हो सकता है नॉन वेज?

Fill in some text

आपकी प्रिय चीजो में छिपा हो सकता है जानवरों का हिस्सा, सोचकर आपको भी हैरानी होगी।

सलाद की रंग-बिरंगी ड्रेसिंग में कभी-कभी अंडा मिलाया जाता है, जिससे आपको सावधान रहने कि जरूरत है।

सफेद चीनी को चमकाने में इस्तेमाल होती है हड्डियों की राख, जो किशाकाहारियों के लिए एक चेतावनी है।

पैक्ड संतरे के रस में हो सकते हैं ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, जो अक्सर मछली के तेल से आते हैं।

जो फूड्स आपको पूरी तरह शाकाहारी लगते हैं, उनमें छुपे हो सकते हैं नॉन-वेज तत्व।

इस जानकारी से आप चुन सकते हैं सचमुच शुद्ध शाकाहारी खाना आखिर कौनसा है, तो सोच-समझकर ही खाएँ।