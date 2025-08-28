बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल की वॉक करे सुबह शाम और अपना फिटनेस का सफर करे शुरू

रोजाना ये अपनाए ये वॉक रूटीन, 6-मिनट वार्म-अप करे,  60-मिनट तेज चाल और 6-मिनट कूल-डाउन हुए।

सुबह 6 या शाम 6 बजे वॉक कर जीवन में फिटनेस की आदत बनाएं।

इस हैबिट से हृदय, मांसपेशियाँ और मानसिक शांति में सुधार होता है।

150-मिनट प्रति हफ्तें की ये आदत आपको वजन कम करने और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करे ।

इस वॉक को डेली रूटीन में बदला जा सकता है, सीधा, सुलभ और उपकरण-रहित।

नियमित वॉक करने से लंबे समय तक सेहत अच्छी रहती है।