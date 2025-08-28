बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल की वॉक करे सुबह शाम और अपना फिटनेस का सफर करे शुरू

6-6-6 \u0935\u0949\u0915\u093f\u0902\u0917 \u0924\u0930\u0940\u0915\u093e \u092c\u0939\u0941\u0924 \u0906\u0938\u093e\u0928 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0925\u094b\u0921\u093c\u0940 \u0926\u0947\u0930 \u0935\u093e\u0930\u094d\u092e-\u0905\u092a, \u092b\u093f\u0930 \u0924\u0947\u091c\u093c \u091a\u093e\u0932 \u0938\u0947 \u0935\u0949\u0915 \u0914\u0930 \u0905\u0902\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0932\u094d\u0915\u093e \u0915\u0942\u0932-\u0921\u093e\u0909\u0928 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948\u0964 \u0905\u0917\u0930 \u0907\u0938\u0947 \u0930\u094b\u091c\u093c \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u090f \u0924\u094b \u0926\u093f\u0932 \u092e\u091c\u093c\u092c\u0942\u0924 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0935\u091c\u0928 \u0915\u0902\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u0930\u0939\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u092b\u093f\u091f \u0930\u0939\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964