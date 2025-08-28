बियर पीने के 5 बड़े नुकसान

beer disadvantages-\u091c\u093c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u092c\u0940\u092f\u0930 \u092a\u0940\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0926\u093f\u0932 \u0915\u0940 \u0938\u0947\u0939\u0924 \u0915\u094b \u092d\u0940 \u0916\u0924\u0930\u093e \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0938\u0947 \u0915\u094b\u0932\u0947\u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0949\u0932 \u092d\u0940 \u092c\u0922\u093c\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964\u092c\u0940\u092f\u0930 \u092d\u0940 \u090f\u0915 \u0924\u0930\u0939 \u0915\u093e \u0905\u0932\u094d\u0915\u094b\u0939\u0932 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0947 \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e\u0930 \u092a\u0940\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0932\u093f\u0935\u0930 \u0916\u0930\u093e\u092c \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0916\u0924\u0930\u093e \u0930\u0939\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964\n\n