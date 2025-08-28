बियर पीने के 5 बड़े नुकसान

बीयर एक तरह का अल्कोहल है, बस थोड़ा हल्का। अक्सर लोग गर्मियों में ठंडी बीयर पीने के शौकीन होते हैं।

लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा या रोज़ाना बीयर पीते हैं, तो इसके कई नुकसान हैं। इसे पीने से कई जानलेवा बीमारियाँ हो सकती हैं।

रोज़ाना बीयर पीने वाले लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। उन्हें स्तन, मुँह और नाक के कैंसर का खतरा होता है।

ज़्यादा बीयर पीने से वज़न भी तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन यह वज़न हमेशा के लिए नहीं आता। ऐसे में कई बीमारियाँ हो जाती हैं।

बीयर भी एक तरह का अल्कोहल है। इसे लगातार पीने से लिवर खराब होने का खतरा रहता है।

बीयर पीने से ज़्यादा नशा तो नहीं होता, लेकिन यह आपके नींद के चक्र को बिगाड़ सकती है।

ज़्यादा बीयर पीने से दिल की सेहत को भी खतरा होता है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है।

अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आपको बीयर बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। बीयर पीने से ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है।