आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ खाने से बढ़ेगी आँखो की रोशनीa

क्या आपको भी  देखने में धुंधलापन, मोबाइल या लैपटॉप की वजह से आँखों में जलन और थकान जैसी परेशनियां सामान्य समस्या बन चुकी है  ?

चश्मा लगाने के बावजूद भी कई लोगो की तेज नजर नहीं हो पाती और वो लोग अक्सर सप्लीमेंट्स अरे निर्भर होते है।

आचार्य बालकृष्ण ने इंस्टाग्राम पर बताया कि रसोई में मौजूद छोटा सा बीज आँखों के लिए टॉनिक जैसा असर कर सकता है।

इस बीज का नाम है सौफ। इस में विटामिन A और एंटीऑक्सिडेंट्स मौजूद  होते है,  आँखों की थकान,  जलन और धुंधलापन काम करते है।

सौफ आँखों को कमजोर करने वाले असर से बचाता है और उम्र बढ़ने पर होने आँखों की दिक्कतें काम करने  में मदद कर सकता है।

इसे आप दिन में दो बार ले सकते है। एक बार सुबह और एक बार रात को, सिर्फ एक चम्मच सौफ खाने से आँखों  सुधार आता है आता है।