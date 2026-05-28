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खरबूजे के बीज के ये फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान!
Shivangi-shukla
May 28, 2026
May 28, 2026
Shivangi-shukla
नियमित मात्रा में इन बीजों का सेवन करने से त्वचा में प्राकृतिक चमक बनी रहती है और ड्राईनेस की समस्या भी कम हो सकती है।
इन बीजों का सेवन बालों को अंदर से पोषण देता है और हेयर फॉल की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है।
खरबूजे के बीज आयरन का अच्छा स्रोत माने जाते हैं, जो शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
इन बीजों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होते हैं।
अगर इन्हें हेल्दी स्नैक की तरह सीमित मात्रा में खाया जाए तो वजन नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है।
अगर इन्हें हेल्दी स्नैक की तरह सीमित मात्रा में खाया जाए तो वजन नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है।
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