गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

hibiscus water: \u0917\u0941\u0921\u093c\u0939\u0932 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0940\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u093e\u091a\u0928 \u0924\u0902\u0924\u094d\u0930 \u0938\u094d\u0935\u0938\u094d\u0925 \u0930\u0939\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u093e \u092a\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0940\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0930\u0915\u094d\u0924\u091a\u093e\u092a \u0915\u092e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u092e\u093f\u0932\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964\u0906\u092a \u0917\u0941\u0921\u093c\u0939\u0932 \u0915\u094b \u092a\u093e\u0928\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0941\u091b \u0926\u0947\u0930 \u0909\u092c\u093e\u0932\u0915\u0930 \u0917\u0941\u0921\u093c\u0939\u0932 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964