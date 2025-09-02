गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

गुड़हल का फूल न केवल दिखने में सुंदर होता है, बल्कि इसमें कई लाभकारी गुण भी होते हैं।

गुड़हल का पानी पीने से शरीर को कई लाभ भी मिलते हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।

 इसका पानी पीने से रक्तचाप कम करने में मदद मिलती है।

गुड़हल का पानी पीने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है।

इसके  पानी के सेवन से वजन कम करने में मदद मिलती है।

आप गुड़हल को पानी में कुछ देर उबालकर गुड़हल का पानी तैयार कर सकते हैं।