कच्चे टमाटर खाने के 5 बडे़ फायदे

कच्चे टमाटर खाने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है।

टमाटर पोटैशियम और लाइकोपीन का अच्छा स्रोत हैं, जो दोनों ही बेहतर हृदय स्वास्थ्य से जुड़े हैं।

टमाटर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए त्वचा को स्वस्थ रखने और उसे धूप से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं।

टमाटर फाइबर का अच्छा स्रोत हैं, जो पाचन में सहायता करता है और स्वस्थ मल त्याग को बढ़ावा देता है।

विटामिन सी, जो टमाटर मे भरपूर मात्रा मे मौजूद होता है, एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है, जो शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है।

टमाटर में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है, जो इसे वजन घटाने वाले आहार के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

टमाटर में कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में हानिकारक मुक्त कणों को बेअसर करने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं।