कच्चा केला खाने से क्या होता है?

benefits of Raw banana- \u0915\u091a\u094d\u091a\u0947 \u0915\u0947\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0947\u0938\u093f\u0938\u094d\u091f\u0947\u0902\u091f \u0938\u094d\u091f\u093e\u0930\u094d\u091a \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948 \u091c\u094b \u092a\u093e\u091a\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0941\u0927\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0915\u092e \u0915\u0948\u0932\u094b\u0930\u0940 \u0914\u0930 \u0909\u091a\u094d\u091a \u092b\u093e\u0907\u092c\u0930 \u0938\u093e\u092e\u0917\u094d\u0930\u0940 \u092d\u0942\u0916 \u0915\u092e \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u0935\u091c\u093c\u0928 \u0915\u092e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u092e\u093f\u0932\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964