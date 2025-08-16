कच्चा केला खाने से क्या होता है?

कच्चे केले में विटामिन सी, विटामिन बी6 और फाइबर सहित कई पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक और अच्छे होते हैं।

पाचन में सुधार  कच्चे केले में रेसिस्टेंट स्टार्च होता है जो पाचन में सुधार करता है।

वज़न नियंत्रण  कम कैलोरी और उच्च फाइबर सामग्री भूख कम करती है, जिससे वज़न कम करने में मदद मिलती है।

रक्त शर्करा नियंत्रण कच्चे केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे शर्करा का स्तर स्थिर रहता है।

हृदय स्वास्थ्य  पोटेशियम से भरपूर होने के कारण, यह हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।

गुर्दे का स्वास्थ्य  कच्चे केले में पोटेशियम होता है जो गुर्दे के कार्य में सुधार करता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन सी और बी6 की उपस्थिति प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है।