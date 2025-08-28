कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

कद्दू के बीज आपकी सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद हो सकते हैं, इसमें कई तरह के विटामिन्स तथा पोषक तत्व होते हैं.

कद्दू के बीज में कई तरह के प्रोटीन्स मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे हेल्दी फैट, मैग्नीशियम।

दिल के लिए फायदेमंद इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है जो आपके हार्ट को स्वस्थ रखता है और इसी के साथ हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम करता है।

नींद की समस्या  यदि आपको नींद की समस्या है तो इसका सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद है क्यूंकी इसमें ट्रिप्टोफैन नामक कम्पाउन्ड पाया जाता है।

नींद की गुणवत्ता में सुधार  कद्दू के बीज शरीर में मेलाटोनिन तथा सेरोटोनिन बनाने में सहायक होते हैं जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी आती है।

मजबूत हड्डी  इसको खाने से आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होती है क्यूंकी इसमें जिंक, फॉस्फोरस तथा मैग्नीशियम की भरपूर मात्र पाई जाति है।

ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव यह महिलाओ के लिए बेहद ही लाभकारी होता है, यह महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से बचाने में सहायक होता है।