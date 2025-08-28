कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

pumpkin seeds benefits-\u0915\u0926\u094d\u0926\u0942 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091c \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0908 \u0924\u0930\u0939 \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u094b\u091f\u0940\u0928\u094d\u0938 \u092e\u093f\u0928\u0930\u0932\u094d\u0938 \u092a\u093e\u090f \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0939\u0947\u0932\u094d\u0926\u0940 \u092b\u0948\u091f, \u092e\u0948\u0917\u094d\u0928\u0940\u0936\u093f\u092f\u092e\u0964\u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092e\u0948\u0917\u094d\u0928\u0940\u0936\u093f\u092f\u092e \u092a\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u091c\u094b \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0939\u093e\u0930\u094d\u091f \u0915\u094b \u0938\u094d\u0935\u0938\u094d\u0925 \u0930\u0916\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964