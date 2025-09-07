कद्दू खाने के 5 बड़े फायदे क्या हैं?

कद्दू सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है जैसे विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन।

अगर आप डेली इसका सेवन करते है तो मिल सकते हैं ये फायदे-

डायबिटीज के मरीजों के लिए कद्दू बहुत ही फायदेमंद होता है क्यूंकि इसके बीज में फाइबर की मात्रा पायी जाती है.

कद्दू का नियमित रूप से सेवन करने से इम्युनिटी भी मजबूत होती है क्यूंकि इसमें विटामिन ई और पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं.

ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में बेहत मददगार साबित हो सकता है, जो आपको कब्ज़ से भी राहत दिलाएगा।