कद्दू खाने के 5 बड़े फायदे क्या हैं?

benefits of eating pumpkin seeds- \u0915\u0926\u094d\u0926\u0942 \u0915\u093e \u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0907\u092e\u094d\u092f\u0941\u0928\u093f\u091f\u0940 \u092d\u0940 \u092e\u091c\u092c\u0942\u0924 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0915\u094d\u092f\u0942\u0902\u0915\u093f \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u091f\u093e\u092e\u093f\u0928 \u0908 \u0914\u0930 \u092a\u094b\u091f\u0947\u0936\u093f\u092f\u092e \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0924\u0924\u094d\u0935 \u092a\u093e\u090f \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.\n\n