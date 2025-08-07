दिल की सेहत के लिए सुपरफूड  से कम नहीं परवल ,जानें इसके बड़े फायदे

Benefits of eating Parval-\u092a\u0930\u0935\u0932 \u090f\u0915 \u0910\u0938\u0940 \u0938\u092c\u094d\u091c\u093c\u0940 \u0939\u0948 \u091c\u093f\u0938\u0947 \u091c\u093c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e\u0924\u0930 \u0932\u094b\u0917 \u0916\u093e\u0928\u093e \u092a\u0938\u0902\u0926 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u0930\u0924\u0947\u0964 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u091f\u093e\u092e\u093f\u0928 A, B1, B2, \u0915\u0948\u0932\u094d\u0936\u093f\u092f\u092e, \u092a\u094b\u091f\u0948\u0936\u093f\u092f\u092e, \u0906\u092f\u0930\u0928 \u0914\u0930 \u092e\u0948\u0917\u094d\u0928\u0940\u0936\u093f\u092f\u092e \u091c\u0948\u0938\u0947 \u091c\u093c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u0924\u0924\u094d\u0935 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964\n\n