इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे हजारों फायदे

मखाने खाना आपकी सेहत के लिए वरदान हो सकता है क्योंकि इसमें कई पोषक तत्व शामिल हैं जैसे- कैल्शियम,  पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा फाइबर।

मखाने को कई तरह से खाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग मखाने को घी में रोस्ट करके खाना ही पसंद करते हैं।

मखाने को स्नैक्स के तौर पर खाना काफी फायदेमंद होता है। आप मखाने का रायता बनाकर भी खा सकते हैं जो आपके शरीर को ठंडक देता है।

मखाने के रायते, जिसे रोस्टेड मखानों से बनाया जाता है, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स जाते हैं जो हड्डियों को काफी मजबूत बनाते हैं.

1 घंटे तक मखाने को दूध में भिगोए रखें, इसके बाद नाश्ते में खाएं, इसमें आप सीड्स तथा नट्स भी डाल सकते हैं. इसका सेवन करना आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा।

एक्सपर्ट्स के अनुसार दूध में मखाने मिलाकर खाना काफी फायदेमंद होता है, हड्डियों को मजबूत करता है और शरीर में एनर्जी बनाये रखने  मदद करता है.

मखाने और दूध के इस कॉम्बिनेशन में आप रातभर भिगोए हुए चिया सीड्स, अखरोट, किशमिश, बादाम मिला सकते हैं, जो बेहद ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाएगा।