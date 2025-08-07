इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे हजारों फायदे

benefits if eating makhana- \u092e\u0916\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0930\u093e\u092f\u0924\u0947, \u091c\u093f\u0938\u0947 \u0930\u094b\u0938\u094d\u091f\u0947\u0921 \u092e\u0916\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0915\u0948\u0932\u094d\u0936\u093f\u092f\u092e, \u092a\u094d\u0930\u094b\u091f\u0940\u0928, \u0935\u093f\u091f\u093e\u092e\u093f\u0928\u094d\u0938 \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u091c\u094b \u0939\u0921\u094d\u0921\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0915\u093e\u092b\u0940 \u092e\u091c\u092c\u0942\u0924 \u092c\u0928\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.