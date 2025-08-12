करी पत्ता खाने के 6 गजब के फायदे

भारतीय व्यंजनों का एक प्रमुख हिस्सा, करी पत्ता अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जाना जाता है।

ये पत्ते आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी, सी और बी2 से भरपूर होते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं।

करी पत्ते रक्त को शुद्ध करने में मदद करते हैं जिससे त्वचा संबंधी समस्याएं कम होती हैं।

ये पाचन में सुधार करते हैं और पेट की बीमारियों से राहत दिलाते हैं।

करी पत्ते बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं और बालों का झड़ना रोकते हैं। इसका तेल बहुत फायदेमंद होता है।

ये मेटाबॉलिज्म को तेज करके वजन घटाने में भी उपयोगी होते हैं।

विटामिन ए से भरपूर, करी पत्ते आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करते हैं।