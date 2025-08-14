शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

शिमला मिर्च, जिसे शिमला मिर्च भी कहा जाता है, विटामिन सी से भरपूर होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है।

शिमला मिर्च में कैप्साइसिन होता है जो मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है और वज़न घटाने में मदद करता है।

यह आँखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और विटामिन ए से भरपूर होने के कारण दृष्टि में सुधार करता है।

शिमला मिर्च त्वचा की रक्षा करता है, उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करती है और त्वचा में चमक लाती है।

यह हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, रक्तचाप को नियंत्रित करती है और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है।

शिमला मिर्च में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को मज़बूत बनाता है और कब्ज़ से राहत देता है।

यह जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत देती है और गठिया के लक्षणों को कम करती है।