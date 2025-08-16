सुबह खाली पेट दूध पीने के 5 गजब के फायदे

खाली पेट ताज़ा दूध पीना सदियों पुरानी आदत रही है। आयुर्वेद के अनुसार, यह न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाता है।

खाली पेट दूध पीने से आतों की सफाई हो जाती है और कब्ज की समस्या को भी दूर करता है।

दूध कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी से भरपूर होता है। इसके नियमित सेवन से हड्डियाँ मज़बूत होती हैं और मांसपेशियों को ऊर्जा मिलती है।

ताज़े दूध में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। यह मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद करता है।

दूध में मौजूद पोषक तत्व त्वचा में निखार लाते हैं और बालों को मज़बूत बनाते हैं। खाली पेट इसका सेवन शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है।