बासी मुंह आंवला का पानी पीने से क्या होता है?

Benefits of Drinking Amla Water-\u0906\u0902\u0935\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u091f\u093e\u092e\u093f\u0928 \u0938\u0940, \u0935\u093f\u091f\u093e\u092e\u093f\u0928 \u090f, \u092c\u0940 \u0915\u0949\u092e\u094d\u092a\u094d\u0932\u0947\u0915\u094d\u0938, \u0915\u0948\u0932\u094d\u0936\u093f\u092f\u092e, \u092b\u0949\u0938\u094d\u092b\u094b\u0930\u0938, \u0906\u092f\u0930\u0928, \u092a\u094b\u091f\u0948\u0936\u093f\u092f\u092e, \u0915\u093e\u0930\u094d\u092c\u094b\u0939\u093e\u0907\u0921\u094d\u0930\u0947\u091f \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0924\u0924\u094d\u0935 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964\n\n