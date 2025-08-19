जानिए, मलासन करने के जबरदस्त फायदे-

मलासन योग मुद्रा में बैठना शरीर के लिए बेहद लाभदायक होता है, तो चलिए जानते हैं इस मुद्रा में बैठने के फायदे-

मलासन में बैठने की विधि इस आसान को करने के लिए आपको कूल्हों को नीचे करके, अपने पैरों को फैलाकर तथा घुटनों को मोड़कर बैठना होता है

डाइजेशन में सुधार इस आसन को करने से पाचन में सुधार होता है, कब्ज जैसी समस्या में राहत मिलती है और इसी के साथ पेट भी अच्छी तरह से साफ हो जाता है।

घुटने की हड्डियां मजबूत यह आसन घुटनों की हड्डियों पर काफी प्रभाव डालता है और हड्डियों को मजबूत करने में भी सहायक होते हैं।

पीठ दर्द में सहायक यदि आपके पीठ के निचले हिस्से में हमेशा दर्द रहता है तो यह आसन आपके लिए बेहद फायदेमंद है, यह आपके पीठ दर्द को कम करने में सहायक होता है।

मजबूत मांसपेशियां मलासन में रोज नियमित रूप से बैठने से व्यक्ति की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, यह व्यक्ति के  जांघों, पिंडलियों तथा पैरों को मजबूत करने में सहायक होता है।