खाली पेट  करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे 

curry leaves benefits-\u0915\u0930\u0940 \u092a\u0924\u094d\u0924\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0948\u0932\u094d\u0936\u093f\u092f\u092e, \u092b\u0949\u0938\u094d\u092b\u094b\u0930\u0938 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0916\u0928\u093f\u091c \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u0939\u0921\u094d\u0921\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0926\u093e\u0902\u0924\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u091c\u092c\u0942\u0924 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964\u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092b\u093e\u0907\u092c\u0930 \u092d\u0930\u092a\u0942\u0930 \u092e\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u094b \u0935\u091c\u0928 \u0915\u092e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926\u0917\u093e\u0930 \u0939\u0948\n\n