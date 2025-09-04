खाली पेट  करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे 

करी पत्ते का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है। अगर आप इसे सुबह खाली पेट खाते हैं, तो शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं।

इसमें न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं, जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं।

करी पत्ते में कैल्शियम, फॉस्फोरस जैसे खनिज होते हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर, करी पत्ते बालों को मजबूत बना सकते हैं।

करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं।

इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो वजन कम करने में मददगार होता है।