नारियल की मलाई  के 5 गजब के फायदे

coconut malai benefits-\u0928\u093e\u0930\u093f\u092f\u0932 \u092e\u0932\u093e\u0908 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0947\u091f \u0914\u0930 \u0906\u0902\u0924\u0947\u0902 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0915\u0943\u0924\u093f\u0915 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0938\u093e\u092b\u093c \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0905\u091a\u094d\u091b\u0947 \u092c\u0948\u0915\u094d\u091f\u0940\u0930\u093f\u092f\u093e \u092d\u0940 \u092a\u0928\u092a\u0928\u0947 \u0932\u0917\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f \u092f\u0939 \u090f\u0938\u093f\u0921\u093f\u091f\u0940 \u0938\u0947 \u092a\u0940\u0921\u093c\u093f\u0924 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092b\u093c\u093e\u092f\u0926\u0947\u092e\u0902\u0926 \u0939\u0948\u0964\n\n