Sep 26, 2025
रोज हींग खाने के 6 गजब के फायदे
हींग का इस्तेमाल हर भारतीय रसोई में होता है.
हींग में एसारेसिनोटैनोल्स, फेरुलिक एसिड, फाइबर, कैल्शियम, आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं.
हींग के नियमित सेवन से गैस, पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं में राहत मिलती है.
हींग में खून को पतला करने वाले तत्व होते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं.
अगर खांसी या सांस फूलने की समस्या है, तो हींग का सेवन राहत दिला सकता है.
हींग प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे पीरियड्स के दौरान ब्लड फ्लो आसान होता है और दर्द में राहत मिलती है.
हींग रोज खाने से स्किन पर ग्लो आता है और पिंपल्स जैसी समस्याएं नहीं होतीं.
