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उर्फी जावेद ने छोड़ा इस्लाम धर्म?
Sohail-rahman
Jun 29, 2026
Jun 29, 2026
Sohail-rahman
सोशल मीडिया यूजर ने उर्फी जावेद को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है.
दरअसल, एक यूजर ने कहा कि उर्फी जावेद ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है.
इसके अलावा, उन्होंने दावा कि उर्फी जावेद ने अपना नाम बदलकर रिता भारद्वाज रख लिया है.
सोशल मीडिया यूजर के दावों पर उर्फी जावेद की प्रतिक्रिया सामने आई है.
जिसमें उन्होंने सभी दावों को फर्जी बताया है.
यूजर यही नहीं रूका उन्होंने दावा किया कि उर्फी जावेद को कोई काम नहीं है.
यूजर को जवाब देते हुए उर्फी ने लिखा कि मैं सिर्फ कपड़ों से ही नंगी नहीं हूं, बल्कि मैं अपने शब्दों में भी नंगी हूं.
बता दें कि उर्फी जावेद अक्सर अपने फैशन सेन्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं.
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