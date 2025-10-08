✕
Oct 08, 2025
Karishma-upadhyay
दिवाली की रात लोग क्यों रहते हैं पटाखों के धुएं से दूर, यहां जानें इससे होने वाले नुकसान!
आपने घर के बड़े-बूढ़ों से दिवाली के समय पटाखों और उनके धुएं से दूर रहने के लिए कहते हुए सुना होगा.
तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि लोग क्यों पटाखों के धुएं से दूर रहने की सलाह देते हैं.
दरअसल पटाखों का धुआं हानिकारक रसायनों से भरा होता है, जो हवा में जहर घोलता है.
बता दें कि सांस की समस्या जैसे अस्थमा, एलर्जी और सांस फूलना इस धुएं से बढ़ जाती है.
इस धुएं से फेफड़ों पर सीधा असर पड़ता है, जिससे लंबे समय तक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
ऐसे में दिल की धड़कन तेज हो सकती है, खासकर बुजुर्गों और हार्ट पेशेंट्स के लिए ये खतरनाक है.
ये धुआं आंखों में जलन, पानी आना और खुजली जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है.
बता दें कि इस धुएं से पालतू जानवरों को भी तकलीफ होती है, वे बेचैन और डरा हुआ महसूस करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जगहों पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य की रक्षा हो सके.
