Oct 11, 2025
Prachi-tandon
हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ का बिकिनी में कहर, हर फोटो पर कहेंगे- Uff!
नताशा और हार्दिक का तलाक हो गया है. लेकिन, फिर भी नताशा लगातार लाइमलाइट में बनी रहती हैं.
एक तरफ हार्दिक ने तलाक के बाद अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा दिया है तो दूसरी तरफ नताशा का बिकिनी लुक वायरल हो गया है.
नताशा अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपना बोल्ड और सिजलिंग अवतार दिखाती रहती हैं. वह कभी बिकिनी में फोटो पोस्ट करती हैं, तो कभी स्विमसूट में.
इस फोटो में नताशा ब्लैक बिकिनी पहन स्विमिंग पूल में उतरती दिखाई दे रही हैं.
ब्लैक बिकिनी
नताशा लैपर्ड प्रिंट की बिकिनी पहन स्विमिंग पूल में लेटकर अपनी हॉटनेेसकल
लैपर्ड प्रिंट
नताशा स्टेनकोविक सोशल मीडिया पर अपने हुस्न का दीदीरा कराने का कोई मौका नहीम
हुस्न से लूटी महफिल
अपने बोल्ड और सिजलिंग अवतार के लिए सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल होती हैं. लेकिन, उन्हें इस बात से खास फर्क नहीं पड़ता है.
ट्रोल होती हैं नताशा
वर्कफ्रंट की बात करें तो नताशा ने फुकरे रिटर्न्स, जीरो और द बॉडी जैसी मिनी सीरीज में काम किया है.
नताशा का वर्कफ्रंट
बता दें, नताशा ने सत्याग्रह और डैडी नाम की फिल्मों में अपने डांस परफॉर्मेंस से भी लोगों को इंप्रेस किया है.
डांस नंबर भी किए
