✕
Oct 17, 2025
Chhaya-sharma
बिगड़े हुए सारे काम होंगे पूरे, बस पढ़ें हनुमान चालिसा के ये 4 दोह
हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति के जीवन में कई फायदे होते हैं, जैसे मानसिक शांति, सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है,
हनुमान चालीसा की कुछ ऐसी चौपाइ हैं, जिसका पाठ करने से व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े काम सवर जाते हैं, चलिए पढ़ते हैं हनुमान चालिसा के दोहे
पहला दोहा: 'बुद्धिहीन तनु जानि के, सुमिरौ पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार ..'
लाभ: इसे दोहे का नियमित जप करने से टेंशन और तकलीफें दूर होती हैं. साथ ही बल, विद्या और बुद्धि में वृद्धि होती है.
दूसरा दोहा:'भूत पिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे.
इस दोहे का नियमित जप करने से जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता
तीसरा दोहा- 'नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा.'
इस दोहे का नियमित जप करने से बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है.
चौथा दोहा 'अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता.' इसका जाप करने से अष्ट सिद्धि और नव निधि की प्राप्ति होती है.
Read More
मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 काम
इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा, नोट कर लें बनाने की आसान विधि!
रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे नेचुरली शाइनी
इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से झटपट तैयार करें काजू नमकीन!