बिगड़े हुए सारे काम होंगे पूरे, बस पढ़ें हनुमान चालिसा के ये 4 दोह

हनुमान चालीसा की कुछ ऐसी चौपाइ हैं, जिसका पाठ करने से व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े काम सवर जाते हैं, चलिए पढ़ते हैं हनुमान चालिसा के दोहे