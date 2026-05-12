क्या हंता वायरस से डरने की जरूरत है?

WHO की वैश्विक महामारी प्रबंध निदेशक मारिया वान केरखोव ने साफ किया है कि हंता वायरस बिल्कुल भी कोरोना वायरस की तरह नहीं है. ये SARS COVID-2 भी नहीं है. हंता वायरस को किसी नहीं महामारी से जोड़ना गलत है.