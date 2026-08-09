हंसिका मोटवानी, चाइल्ड एक्ट्रेस से लेकर फिल्मों तक का सफर

साल 2008 में हंसिका मोटवानी ने अपनी दूसरी बॉलीवुड फिल्म 'मनी है तो हनी है' में काम किया लेकिन हिंदी फिल्मों में खास सफलता न मिलने के बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री की ओर रुख किया.