इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

premature aging of skin-\u0927\u0942\u092e\u094d\u0930\u092a\u093e\u0928 \u0914\u0930 \u0936\u0930\u093e\u092c \u092a\u0940\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0940 \u0924\u094d\u0935\u091a\u093e \u0930\u0942\u0916\u0940 \u0914\u0930 \u092c\u0947\u091c\u093e\u0928 \u0939\u094b \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0938\u0947 \u0924\u094d\u0935\u091a\u093e \u0905\u092a\u0928\u0940 \u091a\u092e\u0915 \u0916\u094b\u0928\u0947 \u0932\u0917\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u091c\u093c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u0909\u092e\u094d\u0930\u0926\u0930\u093e\u091c\u093c \u0926\u093f\u0916\u0928\u0947 \u0932\u0917\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964\n\n