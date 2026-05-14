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गुलजार की प्यार भरी शायरी

Kamesh-dwivedi
May 14, 2026
May 14, 2026
Kamesh-dwivedi

गुलजार एक जाने माने कवि और लेखक हैं. उनकी कई प्रसिद्ध शेर हैं. चलिए जानते हैं.

आँखों से आँसुओं के मरासिम पुराने हैं मेहमाँ ये घर में आएँ तो चुभता नहीं धुआँ

दिन कुछ ऐसे गुज़ारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई

तुम्हारी ख़ुश्क सी आँखें भली नहीं लगतीं वो सारी चीज़ें जो तुम को रुलाएँ, भेजी हैं

ज़मीं सा दूसरा कोई सख़ी कहाँ होगा ज़रा सा बीज उठा ले तो पेड़ देती है

वो उम्र कम कर रहा था मेरी मैं साल अपने बढ़ा रहा था

काई सी जम गई है आँखों पर सारा मंज़र हरा सा रहता है

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