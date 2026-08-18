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गुलजार की 5 बेस्ट शायरी
Kamesh-dwivedi
Aug 18, 2026
Aug 18, 2026
Kamesh-dwivedi
गुलजार का आज 92वां जन्मदिन है. इस खास दिन पर पढ़िए उनकी कुछ चुनिंदा शेर.
तेरा नाम लू, जुबां थम जाए... तेरे सामने कुछ कह न पाऊं, ये भी सज़ा है तेरे प्यार की...
तेरे जाने का असर कुछ यूं हुआ मुझ पर, तेरा जाना नहीं गया मुझसे...
छू ले ना कोई जज़्बातों से भरी इन आंखों को... सुना है ये आंखें, बिना बोले बहुत कुछ कह जाती हैं...
बहुत अंदर तक जला देती हैं, वो बातें जो बातों में नहीं होतीं...
बहुत अंदर तक जला देती हैं, वो बातें जो बातों में नहीं होतीं...
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