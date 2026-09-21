गुलशन ग्रोवर के 5 सबसे दमदार किरदार

Kamesh-dwivedi

बॉलीवुड की दुनिया के दिग्गज अभिनेता गुलशन ग्रोवर का आज 21 सितंबर को 71वां जन्मदिन है. एक्टर ने कई फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाकर लोगों को डराने का काम किया है.