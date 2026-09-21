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गुलशन ग्रोवर के 5 सबसे दमदार किरदार
Kamesh-dwivedi
Sep 21, 2026
Sep 21, 2026
Kamesh-dwivedi
बॉलीवुड की दुनिया के दिग्गज अभिनेता गुलशन ग्रोवर का आज 21 सितंबर को 71वां जन्मदिन है. एक्टर ने कई फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाकर लोगों को डराने का काम किया है.
हेरा फेरी- कबीरा
गैंगस्टर- खान
आई एम कलाम- भाटी
राम लखन- केसरिया विलायती
मोहरा- टायसन
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