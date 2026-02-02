✕
ग्रैमी अवॉर्ड्स सिंगर का टॉपलेस लुक, देख फटी रह जाएंगी आंखें
Feb 02, 2026
Feb 02, 2026
ग्रैमी अवॉर्ड्स सिंगर का टॉपलेस लुक, देख फटी रह जाएंगी आंखें
ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 की शाम शानदार रही, इस दौरान सिंगर चैपल रोन ने लाइमलाइट लूटी.
उनका बोल्ड लुक इंटरनेट पर छा गया है.
अपने टॉपलेस लुक से चैपल ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया.
रेड कारपेट पर सिंगर मरून ट्रांसपेरेंट ड्रेस में दिखीं. जो कि टॉपलेस थी.
उनका फ्रंट और बैक फ्लॉन्ट हो रहा था. फ्रंट ओपन पर निप्पल रिंग्स के साथ सिंगर ने बोल्ड स्वैग दिखाया.
वहीं चैपल की बैक पर बड़ा सा टैटू बना है, जो उनके स्टनिंग लुक को कॉम्पलिमेंट करता है.
