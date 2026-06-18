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मैथ्यू हेडन की बेटी बॉयफ्रेंड के साथ हुईं रोमांटिक
Sohail-rahman
Jun 18, 2026
Jun 18, 2026
Sohail-rahman
मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस हेडन ने 16 जून को अपना जन्मदिन मनाया.
इस दौरान वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक होती नजर आईं.
जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
बता दें कि वो अपना 24वां जन्मदिन पेरिस में सेलिब्रेट कर रही हैं.
वह रात 12 बजे एफिल टावर पर गईं, इस दौरान उनके साथ बॉयफ्रेंड विल्सन स्टैथम भी थे.
उनके बॉयफ्रेंड की बात करें तो वो एक बिजनेसमैन परिवार से ताल्लुक रखते हैं.
उनके माता पिता ने दुनिया की पहली कार्बन पॉजिटिव कॉटन गुड अर्थ कॉटन की शुरुआत की थी.
दोनों को पहले भी कई बार साथ में स्पॉट किया गया.
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