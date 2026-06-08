Pixel 10a खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले! डिस्काउंट के साथ खरीदने का शानदार मौका

SBI कार्ड से भुगतान करने पर ग्राहकों को 2,375 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल सकता है. इस ऑफर के बाद फोन की प्रभावी कीमत लगभग 45,000 रुपये रह जाती है.