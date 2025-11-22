✕
Nov 22, 2025
Anshika-thakur
Chrome यूजर्स को सरकारी चेतावनी, तुरंत करें ये काम
CERT-In ने Google Chrome में मौजूद कई खामियों की पहचान की है ये सभी प्लेटफॉर्म्स पर हैं
एजेंसी ने शुक्रवार को चेताया कि इन कमजोरियों से हैकर्स लाभ उठा सकते हैं
साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों के मुताबिक हैकर्स इन कमजोरियों के जरिए रिमोट कंट्रोल से कोड चला सकते हैं
CERT-In के अनुसार, गूगल क्रोम के Windows, Mac और Linux वर्ज़न में दो हाई रिस्क खामियां हैं
इन खामियों से सिस्टम और सेवाएं अस्थिर हो सकती हैं हैकर्स इससे लाभ उठा सकते हैं
कंपनी ने बताया कि इन खामियों की जानकारी उन्हें पहले से थी और अब Chrome अपडेट करके उन्हें सुधार लिया गया है
जरूरी सुधार के साथ Chrome अपडेट जल्द उपलब्ध होगा CERT-In ने यूजर्स को अपडेट करने की हिदायत दी है
आप आसानी से Chrome ब्राउजर को अपडेट कर सकते हैं बस इसे खोलना होगा
हेल्प ऑप्शन में जाकर “About Google Chrome” खोलें और अपडेट अपने आप डाउनलोड हो जाएगा
Read More
लंबी हाइट वाले लड़कों को डेट करना क्यों पसंद करती हैं लड़कियां?
24 नवंबर का दिन इन राशियों के लिए रहेगा बेस्ट
आयुष्मान कार्ड के क्या हैं फायदे? जानें यहां
रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या होता है? कौन सा तेल है इसके लिए सबसे सही!