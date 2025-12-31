✕
गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच लें।
Dec 31, 2025
गोलगप्पे में इस्तेमाल होने वाला पानी कई बार साफ नहीं होता, जिससे पेट संक्रमण हो सकता है।
ज्यादा मसाले और तीखापन एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ा सकता है।
सड़क किनारे बनने के कारण इसमें बैक्टीरिया और कीटाणुओं का खतरा रहता है।
बार-बार खाने से पेट दर्द और दस्त की समस्या हो सकती है।
यह जंक फूड है, जिसमें पोषण बहुत कम होता है।
ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
