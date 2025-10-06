✕
Oct 06, 2025
Anuradha-kashyap
इस दिवाली करें Eco-Friendly सजावट, घर में भरें खुशियों की चमक!
मिट्टी के दीये इस दिवाली का सबसे बड़ा Eco-Friendly ट्रेंड हैं, ये रीसायकल होने योग्य हैं और घर को ट्रेडिशनल लुक के साथ नैचुरल गर्माहट देते हैं
पेपर क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का इस्तेमाल करें, कागज से बने लाइटिंग और हैंगिंग डेकोर घर को रंगीन बनाने में मदद करते हैं.
फूलों से रंगोली बनाएं यह टिकाऊ है और न केवल घर को सुंदर बनाती है बल्कि नेचर को भी नुकसान नहीं पहुंचाती
LED या सोलर लाइट्स से सजावट करें ये एनर्जी बचाती हैं और नेचर को सेफ रखने में मदद करती हैं
ताजे फूलों से सजावट करना Eco-Friendly और खुशबू से भरपूर होता है, गुलाब, गेंदे और चमेली जैसे फूल घर में हरियाली और ताजगी लाते हैं.
लकड़ी और बांस से बने लैंप, टेबल डेकोर और हैंगिंग आइटम्स घर में नैचुरल एलिगेंस लाते हैं, ये टिकाऊ होते हैं और रीसायकल भी किए जा सकते हैं.
इस बार प्लास्टिक की जगह कपड़े या जूट बैग्स में गिफ्ट पैक करें, यह Eco-Friendly होने के साथ स्टाइलिश भी दिखता है और बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है.
Read More
जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और उनकी क्या कीमत है
Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर किसी को भाएंगे
इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक
जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके शहर में