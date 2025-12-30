✕
Skin Tips: सर्दियों में चमकदार त्वचा का सीक्रेट है ये एसिड..!
Dec 30, 2025
ये डेड स्किन हटाकर त्वचा को साफ और मुलायम बनाता है.
ग्लाइकोलिक एसिड
सूखी, बेरंग और खुरदरी त्वचा के लिए फायदेमंद है.
सर्दियों में उपयोग
ग्लाइकोलिक एसिड त्वचा को चमकदार, मुलायम और स्वस्थ बनती है.
फायदे
हमेशा रात में लगाएं और मॉइश्चराइजर साथ में इस्तेमाल करें.
सुरक्षित इस्तेमाल
साफ चेहरे पर पतली परत लगाएं, आंखों से दूर रखें.
चेहरे पर लगाना
सर्दियों में 1-2 बार हर वीक लगाना सही माना जाता है.
कितनी बार इस्तेमाल करें
मटर के शेप की क्रीम लगाएं और ऊपर मॉइश्चराइजर लगाएं.
क्रीम लगाना
ज्यादा इस्तेमाल न करें, मॉइश्चराइजर और सनस्क्रीन न भूलें.
गलतियों से बचें
सही इस्तेमाल से त्वचा चमकदार और स्वस्थ रहती है.
सर्दियों में ग्लो
