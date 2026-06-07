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अरबाज की एक्स ने बिकिनी में फोटो की शेयर
Sohail-rahman
Jun 07, 2026
Jun 07, 2026
Sohail-rahman
जॉर्जिया एंड्रियानी ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं.
जिसमें वो मालदीव में छुट्टियां एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों में वो स्विमिंग पूल में नहाती नजर आ रही हैं.
जॉर्जिया एंड्रियानी की बात करें तो वो एक इतावली मॉडल, एक्ट्रेस और डांसर हैं.
जॉर्जिया और अरबाज खान 4 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे.
फिर दोनों का 2023 में ब्रेकअप हो गया था.
जॉर्जिया इंस्टाग्राम पर अक्सर बोल्ड तस्वीरें साझा करती रहती हैं.
जॉर्जिया के इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
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