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कम खर्च में बड़ा सरप्राइज! ईद पर अपनों के लिए बेस्ट गिफ्ट लिस्ट
Heena-khan
Mar 20, 2026
Mar 20, 2026
Heena-khan
ईद के मौके पर, नमाज़ अदा करने के लिए आप अपने किसी खास को जानमाज़ भी दे सकते हैं.
नमाज़ की चटाई
आप घर पर ही सेवई, लड्डू या खजूर जैसी चीज़ें बना सकते हैं और उन्हें किसी सुंदर से डिब्बे या जार में पैक कर सकते हैं।
घर की बनी मिठाई
इत्र हमेशा से ईद का एक अहम हिस्सा रहा है. इसकी खुशबू लंबे समय तक रहती है और यह एक यूनिक गिफ्ट ऑप्शन भी है.
इत्र
अगर आप किसी महिला मित्र या रिश्तेदार को गिफ्ट देना चाहते हैं तो इयररिंग्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.
डिजाइनर इयररिंग्स
अगर आप इस ईद पर अपनों को धार्मिक और ज्ञान से जुड़े गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इस्लामी किताबें एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है.
इस्लामी किताबें और कुरान स्टैंड
अगर आप अपने किसी पसंदीदा शख्स को कोई तोहफा देना चाहते हैं तो चॉकलेट और फूल बोहत स्पेशल फील करा सकता है.
चॉकलेट्स और फूल
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