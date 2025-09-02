दातों में लगी कैविटी से पाए छुटकार इस आसान घरेलू नुस्खे से दांत होंगे चमकदार

दातों में लगी कैविटी से पाए छुटकार इस आसान घरेलू नुस्खे से दांत होंगे चमकदार

दांतों में कैविटी होने पर दर्द और सड़न की समस्या बढ़ सकती है।

दांतों में जमी गंदगी और ज्यादा मीठा खाना  बैक्टीरिया कैविटी और दांतों के कीड़े बनाते हैं।

लौंग एक ऐसा छोटा मसाला है जो हर घर कि किचन में पाया जाता है और ये दांतों की कई समस्याओं में फायदेमंद है।

लौंग का तेल कीड़े वाले दांत पर लगाने से दर्द और सड़न कम होती है।

लौंग को चबाने या उसको पेस्ट लगाने से दांतो में दर्द और कीड़े लगने की समस्या कम होती है।

लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो दांतों को मजबूत और स्वस्थ रखते हैं।

दातों में लगी कैविटी से पाए छुटकार इस आसान घरेलू नुस्खे से दांत होंगे चमकदार