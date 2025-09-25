✕
Sep 25, 2025
Karishma-upadhyay
क्या रात के अंधेरे में आपके भी घर की नालियों से बाहर निकलते हैं कनखजूरे, तो ऐसे पाएं छुटकारा
कनखजूरा एक जहरीला कीड़ा होता है, जो घर में नमी और अंधेरे की वजह से आता है.
ऐसे में क्या आपको भी अपने घर के कोने-कोने में कनखजूरा देखने को मिल रहा है?
साथ ही अब आप भी इनसे परेशान हो चूकें हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको कनखजूरे से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं.
कोशिश करें कि घर को ज्यादा से ज्यादा साफ और सूखा रखें, खासकर बाथरूम और रसोई.
सफाई-
घर में पड़े दरार और छेदों को सील करें ताकि ये अंदर न घुस पाएं.
दरार-
नीम का तेल या सिरका और पानी को मिलाकर स्प्रे बनाएं, फिर घर के कोनों में छिड़कें.
स्प्रे-
घर के नालियों की सफाई समय-समय पर जरूर करते रहें.
नालियां-
कोशिश करें कि घर के हर कोने और नालियों पर फिनाइल की गोली जरूर रखी हो.
फिनाइल-
