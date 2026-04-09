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ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स से मिलेगी राहत, बस अपनाएं ये तरीका
Preeti-rajput
Apr 09, 2026
Apr 09, 2026
Preeti-rajput
दिन में फेसवॉस से चेहरा साफ करें, धूल, तेल और गंदगी हटे, जिससे पोर्स साफ रहें.
हफ्ते में एक या दो बार हल्का स्क्रब करें, इससे डेड स्किन हटती है और स्किन साफ रहती है.
सप्ताह में एक बार भाप लें, इससे त्वचा के पोर्स खुलते हैं और अंदर जमा गंदगी बाहर निकल जाती है.
ऑयल-फ्री और हल्का मॉइस्चराइजर रोज लगाएं,इससे स्किन हाई़ड्रेट रहती है.
चेहरे को बार-बार हाथ लगाने से बचें, क्योंकि इससे हाथों पर जमी गंदगी स्किन पर आ जाती है.
ज्यादा तला-भुना और ऑयली खाना कम करें, क्योंकि यह शरीर में तेल बढ़ जाता है.
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