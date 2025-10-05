Inkhabar Hindi News
चिया सीड्स और बीटरूट जूस से पाएं नेचुरल ग्लोइंग स्किन

सुंदर और चमकदार त्वचा हर किसी की चाहत होती है, लेकिन कैमिकल प्रोडक्ट्स से स्किन को नुकसान भी होता है.

ऐसे में नेचुरल तरीकों का सहारा लेना सबसे बेहतर विकल्प है.

अगर आप अपनी स्किन को भीतर से हेल्दी और बाहर से ग्लोइंग बनाना चाहती हैं, तो चिया सीड्स और बीटरूट जूस का कॉम्बिनेशन आपके लिए चमत्कार कर सकता है.

यह दोनों ही चीजें एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती हैं, जो स्किन को नेचुरली चमकदार बनाती हैं.

चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन होता है, जो स्किन को अंदर से हेल्दी और मॉइस्चराइज रखता है.

बीटरूट में आयरन और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो खून को साफ करते हैं और चेहरे पर गुलाबी चमक लाते हैं.

बीटरूट जूस में मौजूद विटामिन C त्वचा के डार्क स्पॉट्स को हल्का करता है और स्किन टोन को समान बनाता है.

चिया सीड्स पानी सोखकर स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखते हैं, जिससे चेहरा ड्राई नहीं लगता.

दोनों में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स झुर्रियों और फाइन लाइंस को रोकते हैं, जिससे चेहरा जवान दिखता है.

