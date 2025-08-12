नींबू पानी सुबह खाली पेट पीना वजन घटाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। इसमें मौजूद विटामिन C मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और पाचन को सही रखता है।
अदरक पानी में मौजूद जिंजरोल और एंटीऑक्सीडेंट्स पाचन को बेहतर बनाते हैं और फैट स्टोर होने से रोकते हैं।
पुदीना पानी स्वाद में ताज़ा और ठंडक देने वाला होता है, साथ ही यह पाचन को भी सुधारता है। इसमें मौजूद मेंथॉल पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है
मेथी के दाने पानी में भिगोकर पीना वजन घटाने के लिए एक पुराना और असरदार नुस्खा है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर भूख कम करता है
दालचीनी पानी ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है और क्रेविंग्स को कम करता है। इसमें मौजूद सिनामाल्डीहाइड मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है
खीरा पानी हाइड्रेशन के साथ-साथ शरीर को ठंडक भी देता है। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और यह मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है।