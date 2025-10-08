✕
गरुड़ पुराणः अमीर व्यक्ति को भी कंगाल कर देंगी ये 5 बुरी आदतें
हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का बेहद महत्व हैं, यह ग्रंथ मनुष्य के कर्म और उसके आधार पर दिए जाने वाले अच्छे और बुरे परिणाम को बताता है.
गरुड़ पुराण में कुछ ऐसा बुरी आदतों के बारे में बताया है, जो मनुष्य को कंगाल कर सकती है, चलिे जानते हैं यहां
गरुड़ पुराण के अनुसार, अनावश्यक खर्च करना, धन को खत्म करता है, ऐसा करने से बचना चाहिए
गरुड़ पुराण के मुताबिक, आलस्य करने वाला व्यक्ति हाथ नगे बेहतर अवसर खो देता है. मेहनत और समय का सही उपयोग धन संचयको बढ़ाता है
गरुड़ पुराण के अनुसार लालच करने से धन और सम्मान दोनों नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि लालच गलत रास्ते अपनाने में मजबूर करता है.
गरुड़ पुराण के मुताबिक किसी से जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना और समय पर पैसे वापस न करना धन को नष्ट करता है, तो ऐसा करने से बचे
गरुड़ पुराण के अनुसार लोगों की संगति का असर खुद पर भी पड़ता हैं, ऐसे में गलत लोगों की संगति से बचना सबसे जरूरी है
गरुड़ पुराण के मुताबिक कि अनुशासन बुद्धिमानी और संयम से खर्चा करना धन को बचाता है
निवेश करने, नियमित आय और खर्च का हिसाब रखें से धन बढ़ता है.
