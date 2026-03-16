गर्मियों का सुपर हाइड्रेटिंग है ये फल, शरीर में नहीं होने देगा पानी की कमी

भीषण गर्मी में शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है. ऐसे में तरबूज ऐसा फल है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे खाने से शरीर में पानी की कमी पूरी करने में मदद मिलती है.