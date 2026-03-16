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गर्मियों का सुपर हाइड्रेटिंग है ये फल, शरीर में नहीं होने देगा पानी की कमी
Ranjana-sharma
Mar 16, 2026
Mar 16, 2026
Ranjana-sharma
भीषण गर्मी में शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है. ऐसे में तरबूज ऐसा फल है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे खाने से शरीर में पानी की कमी पूरी करने में मदद मिलती है.
गर्मियों में क्यों जरूरी है तरबूज खाना
तरबूज में लगभग 90 प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है. यही कारण है कि इसे गर्मियों का सबसे हाइड्रेटिंग फल माना जाता है, जो शरीर को ठंडक देता है.
तरबूज में होता है 90% से ज्यादा पानी
गर्मियों में लू लगने और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. तरबूज खाने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है.
लू और डिहाइड्रेशन से बचाव
तरबूज हल्का और आसानी से पचने वाला फल है. इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर रखने में मदद करता है और पेट को ठंडक देता है.
पाचन के लिए भी फायदेमंद
तरबूज में विटामिन A, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो दिल की सेहत और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक माने जाते हैं.
दिल और त्वचा के लिए लाभकारी
गर्मियों में दिन के समय तरबूज खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. ताजा और कटे हुए तरबूज का सेवन करें और लंबे समय तक कटे फल को खुले में न रखें.
तरबूज खाने का सही तरीका
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