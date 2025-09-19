"Game of Thrones \u0928\u0947 \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u092d\u0930 \u0915\u0947 \u0926\u0930\u094d\u0936\u0915\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0905\u092a\u0928\u0940 \u0915\u0939\u093e\u0928\u0940, \u091f\u094d\u0935\u093f\u0938\u094d\u091f \u0914\u0930 \u0936\u0949\u0915\u093f\u0902\u0917 \u092e\u094b\u092e\u0947\u0902\u091f\u094d\u0938 \u0938\u0947 \u0939\u092e\u0947\u0936\u093e \u091a\u094c\u0902\u0915\u093e\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0915\u0941\u091b \u0926\u0943\u0936\u094d\u092f \u0907\u0924\u0928\u0947 \u0930\u094b\u092e\u093e\u0902\u091a\u0915 \u0914\u0930 \u0939\u0948\u0930\u093e\u0928 \u0915\u0930 \u0926\u0947\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0925\u0947 \u0915\u093f \u0939\u0930 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0915\u0940 \u0938\u093e\u0902\u0938\u0947\u0902 \u0925\u092e \u0917\u0908\u0902\u0964