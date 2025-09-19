Game of Thrones में वो 10 पल जो सबको चौंका गए

Komal Kumari

19 September 2025 02:18PM

inKhabar.com

डेनरीस और जॉन स्नो की रोमांटिक झलक ने दर्शकों को पहली ही बार हिला दिया

सीजन 2 में शाही महलों के अंदर दिखाया गया बोल्ड दृश्य दर्शकों के लिए बड़ा झटका था

शराब, विवादास्पद संवाद और बोल्ड अंदाज़ के कारण यह सीन दर्शकों के लिए चर्चा का विषय बन गया

बोल्डनेस का जबरदस्त मिलन, जिसने फैंस को स्क्रीन से चिपका दिया

रेड वेडिंग को फिल्माने में इतने इमोशनल सीन थे कि एक्टर्स भी रो पड़े थे

सेर्सी की वॉक ऑफ शेम, रॉयल अपमान और साहस का अनोखा मिश्रण

व्हाइट वॉकर्स की पहली फिल्म, डर और रहस्य ने सभी को चौंका दिया