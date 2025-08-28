Diabetes के मरीजों को खाना चाहिए ये 3 फल, ब्लड शुगर कंट्रोल करने मे करता है मदद!

अमरूद अमरूद में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और आपको ज़्यादा खाने से रोकता है। यह वज़न प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा, अमरूद शुगर लेवल को नियंत्रित करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मददगार है।